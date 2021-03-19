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İzmir'de korkunç görüntü: Sokak ortasında ceset bulundu

19.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç görüntü: Sokak ortasında ceset bulundu

Olay sabah saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi 9002/11 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Terzioğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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