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İzmir'de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

23.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Narlıdere'de seyir halindeyken bir kamyonetin kasasında yangın çıktı. Olayda 6 yaşındaki Cesur Tayyar hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda dün saat 21.30 sıralarında, Narlıdere yönüne giden kamyonetin kasasında yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yangını fark edip aracı yol kenarına çekti. Diğer sürücüler de araçlarını durdurup yardıma koştu. Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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YANARAK CAN VERDİ

Yangında, aracın kasasında bulunan Cesur Tayyar yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cesur Tayyar'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Araç kamerasına yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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