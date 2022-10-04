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  4. İzmir'de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın kendisini döven 85 yaşındaki eşini bastonla öldürdü

İzmir'de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın kendisini döven 85 yaşındaki eşini bastonla öldürdü

04.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. 80 yaşındaki M.A. isimli kadın, kendisine şiddet uygulayan 85 yaşındaki eşi Fahri A.'yı kafasına bastonuyla vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı yaşlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İşte olayın detayları...

İzmir'de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın kendisini döven 85 yaşındaki eşini bastonla öldürdü

Olay 27 Eylül günü Seferihisar Doğanbey’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir gece önce çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine Fahri A. (85), eşi M.A.(80) ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahri A., elindeki baston ile eşi M.A.’yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri A.’nın elindeki bastonu alarak eşinin kafasına vurdu. Yaşlı adam evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri A.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet şüphelisi kadın gözaltına alındı.

Kavganın yaşandığı evde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, yaşlı adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fahri A.’nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

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ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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cinayet kadına şiddet İzmir
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