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İzmir'de korkunç olay! Yanlışlıkla nişanlısını bıçakladı

01.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen olayda S.Ö. adındaki adam nişanlısı ile gezdiği esnada daha önceden husumeti olan kişilerle kavgaya tutuştu. Kavga ettiği iki kişiye bıçak sallayan adam, yanlışlıkla araya giren nişanlısını bıçaklarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de korkunç olay! Yanlışlıkla nişanlısını bıçakladı

Olay saat 12.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Çınar Mahallesi Fatih Caddesi Stadyum Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö., nişanlısı M.İ. ile yolda yürürken, daha önceden telefon hırsızlığı olayıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavga çıkması üzerine S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı diğer 2 kişiye doğru savurdu. Kargaşa esnasında S.Ö.'nün salladığı bıçak, yanlışlıkla nişanlısı M.İ.'ye isabet etti.

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Kollarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kavga ve M.İ.'nin bıçaklanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ila kayda alındı. Görüntüde 3 kişinin kavga ettiği anlar ve bir kişinin elindeki bıçağı savururken yanlışlıkla nişanlısına denk geldiği anlar yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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