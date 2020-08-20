İzmir'de minibüs şoförü, yavru köpeğe çarpıp kaçtı

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi.

Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı.

Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.



O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.





Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü. (DHA)





