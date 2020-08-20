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İzmir'de minibüs şoförü, yavru köpeğe çarpıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 19:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek öldü. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

İzmir'de minibüs şoförü, yavru köpeğe çarpıp kaçtı

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi.

Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı.

Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

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O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
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Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü. (DHA)
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