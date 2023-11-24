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İzmir'de o bilgi ekipleri harekete geçirdi! Ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı

24.11.2023 09:30 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu’nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araca operasyon düzenledi. 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy ele geçirilirken, Muslu ile 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de o bilgi ekipleri harekete geçirdi! Ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

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OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu’nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

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MUSLU VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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İzmir uyuşturucu Sosyal medya fenomeni
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