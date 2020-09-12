HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de otomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de otomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 00:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, otomobilini denize süren Cevat Esendemir'in (55) cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de otomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün sabaha karşı ilçeye bağlı Bademli Mahallesi balıkçı limanında meydana geldi.

İddiaya göre, Cevat Esendemir'in kullandığı otomobil süratle Bademli Limanı'na yöneldi. Kilitli olan limanın giriş kapısı, çarpmanın şiddetiyle kırıldı. Çevredekiler otomobilin limana yöneldiğini görünce arkasından bağırarak aracı durdurmak istedi. Ancak bağrışmalara aldırış etmeyen Esendemir otomobilini sürmeye devam ederek denize uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arama- kurtarma çalışması için durumu Sahil Güvenlik Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerine bildirdi. Bölgede yapılan çalışmada, otomobilin 10 metre derinliğe gömüldüğü belirlendi ancak Esendemir'e ulaşılamadı.

SAHİLDEN 200 METRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU

Cevat Esendemir'in otomobilde olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Olaydan bir süre sonra SAK ekipleri sahilden 200 metre uzakta yapılan çalışmalarda Cevat Esendemir'in cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Esendemir'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaAlaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı 2020 BMW 218i Gran Coupe özellikleri ve fiyatı
En Çok Okunan Haberler
İlk haber o ilden geldi! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka yakalanarak yurda yerleştirildi
İlk haber o ilden geldi! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka yakalanarak yurda yerleştirildi
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç özeti
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maç özeti
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Konya'da korkunç kaza!
Konya'da korkunç kaza!
Diğer Haberler
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'da feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.