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İzmir'de sahte içki ölümleri! Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 07:16 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

İzmir'de sahte içki ölümleri! Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Can Yılmaz (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Sahte içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen 2 kişi ile kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

(DHA)


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