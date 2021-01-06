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  4. İzmir'de şarampole uçan araç sokaktaki otomobillerin üzerine düştü

İzmir'de şarampole uçan araç sokaktaki otomobillerin üzerine düştü

06.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu. Takla atan araç sokaktaki arabaların üzerine uçarken araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında Erzene Mahallesi 113/28 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, Orçun K. yönetimindeki Lancia model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Otomobilde bulunan Orçun K. ve Fulya K. kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Öte yandan kazada araçların hasar gördüğü öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen kaza, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa düştüğü görüldü.

ARAÇ İÇERİSİNDEKİLERE KISITLAMA CEZASI

Öte yandan kaza sonrası sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Orçun K. ve Fulya K.'ye idari para cezası uygulandı. Kaza sonrası takla atan ve hurda yığınına dönen otomobil çekici ile sokaktan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

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