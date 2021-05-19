İzmir'de silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi 341 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde manav dükkanı işlettiği öğrenilen F.S., E.S. ve N.S., henüz belirlenemeyen nedenle dövme yapan M.C.T.'nin iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Bunun üzerine, M.C.T. de iş yerinde bulunan pompalı tüfekle karşı ateş açması sonucu çatışma çıktı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri çatışmada yaralanan F.S., N.S., E.S. ve V.B.'ye müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bu arada olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde bulunan M.C.T.'nin teslim olmasını istedi. Bir süre direnin M.T.C. ikna edilerek gözaltına alındı. Şüpheli M.C.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, E.S. ve F.S.'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, N.S. ile V.B.'nin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Tedaviye alınanlardan V.B.'nin olay yerindeki bir iş yerinde çalıştığı ve çatışmanın ortasında kalması sonucu yaralandığı belirlendi. Hastanede tedavisi süren E.S. ve F.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

