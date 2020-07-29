HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de tepki çeken görüntü! Park yeri yüzünden tartıştığı kadını yola savurdu

İzmir'de tepki çeken görüntü! Park yeri yüzünden tartıştığı kadını yola savurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilin park eden bir kadına şiddet uygulayan şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İzmir'de tepki çeken görüntü! Park yeri yüzünden tartıştığı kadını yola savurdu

Olay, öğle saatlerinde Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş için caddeye gelen Zeliha Ç. isimli kadın, arabasını bir otobüs firmasının ofisinin önüne park etmek istedi. İddialara göre, ofisin önüne araç park edilmesini engellemek için sandalye koyan K.Ö., bu esnada dükkandan çıkarak kadın sürücü ile tartıştı.

Tartışmanın ardından esnafın kadına şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaretAyasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret
2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 'müjde' diyerek duyurdu

Kamuda WhatsApp ve Telegram yasaklanıyor mu?

Kamuda WhatsApp ve Telegram yasaklanıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Diğer Haberler
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı!

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

Ayasofya Camii'ne dikkat çeken ziyaret

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Antalya'da bir çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bodrum’a bayram akını başladı

Bodrum'a tatilci akını başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.