İzmir'de tepki çeken pankart! Öğretmen ve veliler şaşkına döndü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'nde yaşayan H.A., iddiaya göre, evinin hemen karşısında bulunan anaokulundan gelen çocuk sesinden rahatsız oldu. Tepkisini dile getirmek için de balkonuna, üzerinde, 'İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu mahallemizde istemiyoruz' yazılı pankartı astı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Okula gelen öğretmenler ve velileri pankartı görünce hem şaşkına döndü hem de H.A.'ya tepki gösterdi. Anaokulu sahiplerinden Hasan Taçgel (37), "10 yıldır aynı noktada faaliyet gösteren okulumuzu dört yıldır biz işletiyoruz. Pankartı görünce çok şaşırdık ve anlam veremedik. Komşularımızın hemen hepsiyle aramız iyi ama pankartı asan kişiyle hiç tanışmadık. Geçen yıl, çocuklarımızın bahçede oynarken çok ses yaptığı gerekçesiyle ihtarname yollamıştı. Burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ruhsatları tam olan bir okul" dedi.

Öğrencilerin günde sadece 2 saat bahçeye çıktığını belirten Taçgel, "Çocuklarımız, sadece sabah ve akşam birer saat olmak üzere bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. İletişim de kuramıyoruz. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Şaşkınlık içindeyiz. Bölgede 28 özel anaokulu ve 7 kolej bulunuyor. Hepsinin ruhsatları ve izinleri var. Ruhsatı olan bir kurumuz ve yapacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımızı çağdaş bir şekilde Türk toplumuna kazandırmaya devam edeceğiz. Pankartı gören velilerimiz de sinirlendi. Bazıları sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yaptı. İçinde çocuk sevgisi olmayan kişini hayata bakışı da olumlu olmaz" diye konuştu.