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İzmir'de tepki çeken pankart! Öğretmen ve veliler şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

İzmir Bornova'da yaşayan H.A., evinin karşısındaki anaokulundaki çocuk sesinden rahatsız olunca balkonuna, 'Anaokulunu mahallemizde istemiyoruz' yazılı pankart astı. Öğretmenler ve veliler, H.A.'ya tepki gösterdi.

İzmir'de tepki çeken pankart! Öğretmen ve veliler şaşkına döndü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'nde yaşayan H.A., iddiaya göre, evinin hemen karşısında bulunan anaokulundan gelen çocuk sesinden rahatsız oldu. Tepkisini dile getirmek için de balkonuna, üzerinde, 'İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu mahallemizde istemiyoruz' yazılı pankartı astı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Okula gelen öğretmenler ve velileri pankartı görünce hem şaşkına döndü hem de H.A.'ya tepki gösterdi. Anaokulu sahiplerinden Hasan Taçgel (37), "10 yıldır aynı noktada faaliyet gösteren okulumuzu dört yıldır biz işletiyoruz. Pankartı görünce çok şaşırdık ve anlam veremedik. Komşularımızın hemen hepsiyle aramız iyi ama pankartı asan kişiyle hiç tanışmadık. Geçen yıl, çocuklarımızın bahçede oynarken çok ses yaptığı gerekçesiyle ihtarname yollamıştı. Burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ruhsatları tam olan bir okul" dedi.

Öğrencilerin günde sadece 2 saat bahçeye çıktığını belirten Taçgel, "Çocuklarımız, sadece sabah ve akşam birer saat olmak üzere bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. İletişim de kuramıyoruz. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Şaşkınlık içindeyiz. Bölgede 28 özel anaokulu ve 7 kolej bulunuyor. Hepsinin ruhsatları ve izinleri var. Ruhsatı olan bir kurumuz ve yapacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımızı çağdaş bir şekilde Türk toplumuna kazandırmaya devam edeceğiz. Pankartı gören velilerimiz de sinirlendi. Bazıları sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yaptı. İçinde çocuk sevgisi olmayan kişini hayata bakışı da olumlu olmaz" diye konuştu.

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'ŞAKA SANDIM'

Okul Müdürü Deniz Yeşil de "Pankartı görünce büyük bir şok ve şaşkınlık yaşadım. Şaka olabileceğini düşündüm ancak olmadığını görünce üzüldüm. Yaşadığımız süreçten dolayı çocuklarımız okullarından uzun bir süre uzak kalmıştı. Yeniden okula başlamanın heyecanı içindeydiler. Ancak bu pankart, hepimizin heyecanını biraz azalttı. Umarım bu tarz şeyler hiçbir yerde yaşanmaz. İlk ve son olsun" dedi.

Öğrenci velilerinden Kadir Çetinkaya (28) ise "Çocuğumu almaya geldiğimde pankartı gördüm. Açıkçası çok zoruma gitti. Pankartı sosyal medyada paylaştım. Bu okula 3-6 yaş arası çocuklar geliyor. Bir çocuk sesi nasıl bir rahatsızlık verebilir? Birbirimize karşı saygılı olmalıyız. Eşimle beraber sağlık çalışanı olduğumuz için şu süreçte birçok şeye şahit olduk. Ama bu durum çok zorumuza gitti" dedi.

Kaynak: DHA

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