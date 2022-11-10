İzmir'de yaşlı kadının acı sonu! Karşıdan karşıya geçmek istemişti...

Olay, Kalabak Mahallesi İzmir-Çeşme kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçemeye çalışan 85 yaşındaki Özden Günsel’e, Urla’dan İzmir istikametine gitmekte olan G.V., idaresindeki ticari taksi çarptı. Günsel çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

