HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de yaşlı kadının acı sonu! Karşıdan karşıya geçmek istemişti...

İzmir'de yaşlı kadının acı sonu! Karşıdan karşıya geçmek istemişti...

10.11.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ticari taksi çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'de yaşlı kadının acı sonu! Karşıdan karşıya geçmek istemişti...

Olay, Kalabak Mahallesi İzmir-Çeşme kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçemeye çalışan 85 yaşındaki Özden Günsel’e, Urla’dan İzmir istikametine gitmekte olan G.V., idaresindeki ticari taksi çarptı. Günsel çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı! Bir kişi yaralandıAlkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı! Bir kişi yaralandı
Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler! Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!
Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"
Anahtar Kelimeler:
İzmir yaşlı kadın

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

İlginizi Çekebilir

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.