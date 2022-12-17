HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu!

İzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu!

17.12.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 12 bin litre 'sahte etil alkol' ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu!

İzmir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 845 litre sahte etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kozmetik ve dezenfektan ürünlerinin üretildiği fabrikalarda etil alkol satışının yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kozmetik ve dezenfektan fabrikaları adı altında faaliyet göstererek, taklit etiketlerle ambalajlanan etil alkolleri sattığını saptadı.

KOM

Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde, 8 ikamet 1 araç, 1 depo ve 2 iş yerine baskın yapıldı.

TONLARCA LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 11 bin 845 litre sahte etil alkol, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 3 bin 243 taklit etiket, 133 içki aroması, 300 koli ve 1 krom kazan ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen T.A., T.K., M.A., O.T.M. ve R.Y. isimli 5 şüpheli tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler!'Dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler!
AK Parti'den seçim tarihi açıklamasıAK Parti'den seçim tarihi açıklaması
Telefonlara gelen bu mesaja dikkat! Yeni oyunları deşifre olduTelefonlara gelen bu mesaja dikkat! Yeni oyunları deşifre oldu
Anahtar Kelimeler:
İzmir sahte içki

En Çok Okunan Haberler

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Türkiye'de ilk kez kurulacak! O şehri seçtiler...

Türkiye'de ilk kez kurulacak! O şehri seçtiler...

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Şanlıurfa'daki kazada 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki kazada 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.