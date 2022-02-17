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  4. İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 50 kişi tutuklandı

İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 50 kişi tutuklandı

17.02.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de polis ekipleri, zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Narkotik ekiplerinin operasyonlarında bin 115 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 50 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Narkotik ekipleri 01-15 Şubat tarihleri arasında çok sayıda operasyona imza attı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda 10009 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17, adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

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Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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İzmir
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