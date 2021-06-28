İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 28 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

21-27 Haziran tarihleri arasında ekipler tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy, 77 bin 739 adet sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

62 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Yapılan çalışmalar neticesinde 62 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)



