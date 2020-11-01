İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. CAN KAYBI 40'A YÜKSELDİ İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirmişti. AFAD'dan saat 22.15 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olan, 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Açıklamada, biri boğulma sonucu, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Gece yarısı enkazdan bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması ile birlikte can kaybı 40'a yükseldi. 8 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, kalan 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 4 BİN 995 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4 bin 995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ederken, Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları da yürütülüyor. Deprem sonrasında, 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılırken, JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

20 TEKNE KURTARILDI Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre depremde 9 tekne battı, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, 21 tekne ise karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64 bin 345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi. PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA GRUPLARI SAHADA Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilirken, psikososyal çalışma grubundan 95 personelin 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı kaydedildi. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edildiği bildirildi.