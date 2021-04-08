İzmir'deki trafik kazasındaki görüntü gündem olmuştu! Navigasyonla yolculuk güvenli mi?

"Navigasyon cihazlarımızı araçların içine konumlandırırken, çevresel bakışımızın içinde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sürücüler maalesef cihazları bu şekilde konumlandırmadıkları için seyir halindeyken navigasyona bakmak için gözlerini yoldan ayırıyorlar. 10 saniyelik bir sürüşte 4 saniye başka bir yere bakıyorsanız, 1 saatlik sürüşte 24 dakika boyunca yola hiç bakmamış oluyorsunuz. Tamamen tehlikeli bir yolculuk yapıyorsunuz. Tam da bu sebeple navigasyon cihazları yoldan gözümüzü ayırmayacağımız bir yerde olmalı. Merkezi bakış pozisyonunda cihazı da daha rahat görmemiz gerekiyor" dedi.

'ÇEVRİMDIŞI KULLANMAK DAHA GÜVENLİ'

Uygulamalarda yer alan özelliklerin kullanımının da güvenli sürüş için önemli olduğunun altını çizen İmece, “Navigasyon uygulamalarını genellikle çevrimiçi olarak kullanıyoruz. Yani kullanırken belirli bir internet verisine ihtiyacımız oluyor. Ancak internet veri akışının sağlıklı olmadığı noktalardan geçerken bazı sıkıntılar yaşanıyor. Harita bu sebeple kendini güncelleyemediği için sürücü de dönmek istediği sapağı kaçırabiliyor. Bu tarz sorunlar yaşanmaması için bizler, uygulamaların çevrimdışı olarak kullanılmasını öneriyoruz. Çevrimdışı kullanımlarda haritalar önceden indirilmiş oluyor ve GPS sinyaliyle daha gerçek zamanlı işleyiş oluyor. Cihazlarda sesli komutu da sürücülerin daha aktif olarak kullanmalarında fayda var. Sürücünün hedefine yaklaşırken sesli komut özelliği devreye giriyor."

'ÖNLERİNE DEĞİL, İLERİYE BAKSINLAR'

Hem sürücünün hem de trafikteki diğer unsurlar için ani ve güvensiz hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Mustafa İmece, “Herhangi bir sapağı kaçırdığımızda zaten uygulamalar bize hemen yeni rota oluşturuyor. Gitmek istediğimiz noktayı kaçıran sürücülerin hem kendilerini hem de trafikteki diğer unsurları tehlikeye atmalarına gerek yok. Kaçırılan kavşaklar hayatın sonu değil. Ani bir hareketin sonuçları çok daha ağır olabiliyor ve ciddi kazalar meydana geliyor. Sürülere bir diğer tavsiyem de araç kullanırken önlerine değil daha ileriye baksınlar. Böylelikle potansiyel tehlikeyi daha önce görüp ona karşı yapacağınız planma için daha fazla zaman ve mesafeniz olur. Bu da sürüşü daha akıcı ve güvenli hale getirir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

