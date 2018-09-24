İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda 43. sezon heyecanı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 43. sanat sezonunu 5 Ekim'de açacak.

İZDSO Müdürü Sonat Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in kültür ve sanat hayatının önemli yapı taşlarından İZDSO'nun izleyicilerle buluşmaya hazırlandığını belirtti.

Yeni sezonun programı için çok özendiklerini kaydeden Sözer, açılış konserinden itibaren yıldız sanatçıları İzmirli sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Sözer, yeni sezonda dünya çapında kariyeri olan şeflerin yanı sıra genç ve başarılı şeflerle de çalışacaklarını belirtti.

Sözer, "İZDSO, dinleyicilerine heyecan dolu, yenilikçi ve yüksek sanat seviyeli bir sezon sunacak. Yeni sezonda Ferhan-Ferzan Önder, Evgeni Bozhanov, İdil Biret, Naoko Shimizu, Roberto Tranini, Emre Erşahin, Esen Kıvrak, Nicolas Baldeyrou ve Karl Heinz Schutz gibi parlak solistler de sahne alacak." diye konuştu.

Bu sezon Tolga Taviş imzasını taşıyan "Sensin Atatürk"ün dünya prömiyerinin İzmir'de sahneleneceğini aktaran Sözer, ayrıca İlyas Mirzayev'in Balaban Konçertosu, Yalçın Tura'nın 6. Senfonisi ve Troya'dan Çanakkale'ye oratoryosunun da İzmir'de ilk kez seslendirileceğini kaydetti.

Sözer, bu sezon Rutkay Aziz ve Sunay Akın'ın içinde yer alacağı sürpriz projelerin yanı sıra Deniz Tekin ve Yüksek Sadakat Grubu konserlerinin de programa alındığını ifade etti.

