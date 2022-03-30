İzmir iftar vakti ne zaman? 2022 İzmir iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

İzmir iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak. İzmir iftar vakti ne zaman? 2022 İzmir iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İZMİR İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

İşte İzmir 2022 Ramazan ayı imsakiyesi:





