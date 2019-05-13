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İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur (48), görevden alındı. 29 Aralık 2016 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Salnur, görevi devretmek üzüre Sağlık Bakanlığı'na çağrıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

İzmir'de Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini yürütürken, 11 Aralık 2012 yılında İl Sağlık Müdürü olarak atanan Bediha Salnur, 2015 yılına kadar bu görevi yürüttü. Daha sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinde görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Uzman Doktor Bediha Salnur, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atandı. 28 Aralık 2016'ya kadar da Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapan Salnur, daha sonra eski görevi olan İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna yeniden oturdu. 29 Aralık 2016'da İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Salnur, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındı. Salnur'un görevi iade etmek üzere Sağlık Bakanlığı'na çağrıldığı, salı günü görüşme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
UYGAR TOPLUMLARDA GÖREV DEĞİŞİMİ BİR ONURDUR!....BU ONURU KORUMAK HÜKUMETLERİN ANA GÖREVLERİDİR!...DEMOKRASİYİ AYAKTA TUTMAK GÜZELDİR...YOKSA LİDER SULTASI YAŞANIR....VE BİR AN GELİR LİDER HER GÜCÜ KENDİNDEN SANIR!HALKIN PARASIYLA YAPILAN YOLLAR SANKİ CEPLERİNDEN YAPMIŞLAR GİBİ HALKA MİNNET EDERELER....
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