İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Dün meydana gelen olayda, Ilıca Mahallesi'ndeki çiçekçinin oğlu olan erkek çocuğu, elini kesince, yara bandı almak için yakındaki eczaneye gitti. İddiaya göre, yara bandını aldıktan sonra eczaneden çıkan çocuğun yanına yaklaşan, sonra elini çocuğun omuzuna atan V.İ., 'Bakkaldan çikolata alacağım' diyerek kandırmaya çalıştı.
Bu sırada eczane çalışanları dışarıya çıkarak, V.İ.'yi yakaladı. Durum polise bildirildi, çocuğun babasına da haber verildi. Çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise V.İ.'yi linç etmek istedi.
Bu sırada gelen polis ekipleri, araya girerek V.İ.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen V.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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