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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 05:38 | Son Güncelleme

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dün sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

96. kez coşkulu kutlama

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.
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Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından dün akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü Gündoğdu Meydanı’nda son buldu.
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Vatandaşlar, fener alayının ardından Haluk Levent konserinde gönüllerince eğlendi.
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Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından vatandaşlar akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar fener alayı yürüyüşü yaptı.
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9 Eylül izmir'in kurtuluşu coşkulu kutlama izmir

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