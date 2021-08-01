HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’in ormanları için koruma kalkanı! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Teyakkuzdayız

İzmir’in ormanları için koruma kalkanı! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Teyakkuzdayız

01.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle İzmir Valiliğinin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta personeli de bu bölgelerde denetimlere başladı. Kritik noktaları drone yardımıyla sürekli kontrol altında tutan zabıta ekipleri, orman alanlarına girilmesine de engel oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir mesaj paylaşarak, teyakkuzda olduklarını, ormanların daha fazla yanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İzmir’in ormanları için koruma kalkanı! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Teyakkuzdayız

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı. Uygulamaya destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da gönüllü çalışma başlattı. Ağırlıklı olarak görev izinlerinde bulunan personel, yeniden iş başı yaparak ormanlık bölgelerdeki denetim ve kontrol faaliyetlerine katıldı.

DRONE YARDIMIYLA KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Denetimlerde tam elektrikli hizmet araçları ilk kez kullanıldı. Zabıta memurları kontroller sırasında, yol kenarlarına atılan ve yangınlara neden olan cam şişeleri ve atıkları da topladı. Dün akşam itibariyle sıfır atıkla çalışan elektrikli otomobiller ve havadan drone desteğiyle İzmir şehir merkezini çevreleyen ormanlarda çalışma yürütülüyor. Yaz sonuna kadar özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Screenshot_7

''TEYAKKUZDAYIZ''

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında “Ormanlarımızı korumak için İzmir genelinde aralıksız çalışacağız. 2 ay boyunca Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizin zabıta ekipleri yasak olan ormana girişler konusunda denetim yapacak ve teyakkuzda olacak. Ciğerlerimizin daha fazla yanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Screenshot_4

Screenshot_6

(İHA)

Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte il il yangınlardaki son durumBakan Pakdemirli açıkladı! İşte il il yangınlardaki son durum

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Silifke ve Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındıSilifke ve Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.