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İzmir'in simgesi dev Atatürk maskı temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

İzmir Buca'da dünyanın onuncu, Türkiye’nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk maskı, profesyonel dağcılık ekibi tarafından temizlendi.

Buca Belediyesi, İzmir’in en büyük eserlerinden Atatürk maskının temizliği için kolları sıvadı. Çaldıran Mahallesi sırtlarından tüm İzmir’i kucaklayan 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskında, yağmur ve güneşin etkisiyle yaşanan yıpranmalara karşın gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, doğal yollarla yaşanan kirlenmelere karşı temizlik işlemi yapıldı.

ÖZEL EKİPMANLAR ARACILIĞIYLA TEMİZLENDİ

Heykelin bakımı için görevlendirilen profesyonel dağcılık ekibi, bir haftalık çalışma kapsamında maskın her noktasında detaylı bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, Atatürk maskının kaş bölgesine yırtıcı kuşlar tarafından yuva yapıldığı tespit edildi.Kuşlardan kalan pislikleri heykele zarar vermeden temizlemek için özveriyle çalışmalarını yürüten ekip, maskın; kaş, kulak ve yanak bölgelerine ulaşmak için özel dağcılık malzemelerini kullanarak maska iniş yaptı. Ekip, heykelin zarar gören yerlerini özel ekipmanlar aracılığıyla temizledi.

Profesyonel dağcılar daha sonra, kuşların yuva yapılabileceği noktalarda benzer sorunların yaşanmaması için heykelin görüntüsünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirerek önlem aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
atatürk maskı Buca izmir

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