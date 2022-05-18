İzmir İZSU su kesintisi 18 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İZSU'dan İzmir'in hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına ilişkin yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir'in çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 18 Mayıs İZSU su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İZSU'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Fevzipaşa

17.05.2022 saat 15:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana Boru Arızası

Konuya ilişkin yapılan açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE 2 (15:45-17:45)SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İZSU güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.izsu.gov.tr/tr/SuKesintileri/SuKesintisiBilgileri/22

