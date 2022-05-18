HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir İZSU su kesintisi 18 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İzmir İZSU su kesintisi 18 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

18.05.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, İZSU 18 Mayıs Çarşamba gününün güncel su kesintisi listesini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İZSU'dan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İZSU'dan yapılan su kesintisi açıklaması..

İzmir İZSU su kesintisi 18 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İZSU'dan İzmir'in hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına ilişkin yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir'in çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 18 Mayıs İZSU su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İZSU'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Fevzipaşa

17.05.2022 saat 15:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana Boru Arızası

Konuya ilişkin yapılan açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE 2 (15:45-17:45)SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İZSU güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.izsu.gov.tr/tr/SuKesintileri/SuKesintisiBilgileri/22

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç cinayet! İmam nikahlı çiftten şeytani planKorkunç cinayet! İmam nikahlı çiftten şeytani plan
Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındıTüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuzEkrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuz
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."

'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Birbirlerine ateş ettiler! İki kişi öldü

Birbirlerine ateş ettiler! İki kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.