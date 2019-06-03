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İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı öncesi İzmirlilerin alışveriş için tercih ettiği yer tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu - Esnaf Oktay Söğüt: - "Özellikle Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce işlerimiz daha da hareketlendi. Fiyatlarımıza zam yapmadık"

İZMİR (AA) - Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Başta İzmirliler olmak üzere kenti ziyaret edenler sabah saatlerinden itibaren giyim, hediyelik eşya, çikolata, şeker, lokum, kolonya, kahve gibi ürünlerin satışının yapıldığı tarihi çarşıya akın etti.

Kemeraltı esnafı, tezgahlara astıkları "indirim" etiketleriyle müşterilerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Pazarlıkların yapıldığı alışverişlerde vatandaşlar, bayram için ihtiyaçlarını aldı.

- "Fiyatlarımıza zam yapmadık"

Bayram şekeri satan Oktay Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirlilerin alışveriş için yine tarihi çarşıyı tercih ettiğini söyledi.

İşlerinin 12 ay boyunca iyi olduğunu belirten Söğüt," Özellikle Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce işlerimiz daha da hareketlendi. Fiyatlarımıza zam yapmadık. Tezgahta en pahalı şekerin fiyatı 38 lira. Lokumların ise fiyatları 6 ila 10 lira arasında değişiyor." dedi.

Dilan Bolda ise son iki yıldır işlerinin daha iyi olduğunu, vatandaşların gün boyunca Kemeraltı Çarşısı'na geldiğini aktardı.

Nurullah Selvi de bayram alışverişi için tercihlerinin tarihi çarşı olduğunu belirtti.

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alışveriş Kemeraltı Çarşısı Ramazan Bayramı şeker zam

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