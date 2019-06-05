İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nin su altı çekimlerinde ilk kez fotoğraflanan boru kurdunun yeni bir tür olabileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğünce deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla su altı fotoğrafları çekildi. Çalışmada, İzmir Körfezi'ndeki iyileşme gözler önüne serilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Antrenörü lisanslı dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, dalış sırasında körfezde daha önce rastlanmayan bir "boru kurdu" görüntüledi.

İlk kez görülen boru kurdu bilim dünyasının da ilgisini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, iç körfezde ilk kez bu büyüklükte ve renkte bir boru kurdu türü görüntülendiğini belirtti.

Narlıdere bölgesinde 2 metre derinlikte bulunan, 1-2 santim boyundaki boru kurdunun hangi tür olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini aktaran Yunga, şunları ifade etti: