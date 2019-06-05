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İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

İzmir Körfezi'nde yapılan su altı çekimlerinde fotoğraflanan canlının boru kurdunun yeni bir türü olabileceği üzerinde duruluyor - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga: "İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. Hangi tür olduğunu laboratuvarımızda inceleyeceğiz. Belki de İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir" - "Fotoğrafı çekilen boru kurdunun rengine, büyüklüğüne baktığımızda bulunması sevindirici ve dikkate değer bir durum. Çünkü İzmir Körfezi'ndeki kirlilik azaldığı için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar"

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nin su altı çekimlerinde ilk kez fotoğraflanan boru kurdunun yeni bir tür olabileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğünce deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla su altı fotoğrafları çekildi. Çalışmada, İzmir Körfezi'ndeki iyileşme gözler önüne serilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Antrenörü lisanslı dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, dalış sırasında körfezde daha önce rastlanmayan bir "boru kurdu" görüntüledi.

İlk kez görülen boru kurdu bilim dünyasının da ilgisini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, iç körfezde ilk kez bu büyüklükte ve renkte bir boru kurdu türü görüntülendiğini belirtti.

Narlıdere bölgesinde 2 metre derinlikte bulunan, 1-2 santim boyundaki boru kurdunun hangi tür olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini aktaran Yunga, şunları ifade etti:

"Denizlerimizde 4-5 bin tür boru kurdu var. Ancak İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir. Eğer yepyeni bir tür ise yurt dışına gönderip inceleteceğiz. Belki de bu türü tüm dünyaya İzmir'den duyurmuş oluruz. Hangi tür olursa olsun, deniz suyunu filtre eden, denizdeki fitoplanktonu, bakteriyi, algleri toplayıp besleyen, yelpaze şeklindeki dokunaçları ile solunum yapan boru kurtları kirli denizlerde yelpazeleri tıkandığı için yaşama şansı bulamıyor. Fotoğrafı çekilen boru kurdunun rengine, büyüklüğüne baktığımızda bulunması sevindirici ve dikkate değer bir durum. Çünkü İzmir Körfezi'ndeki kirlilik azaldığı için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar. Boru kurtları temiz denizlerde çoğalmayı seviyor."

Yunga, İzmir Körfezi'nde 25 yıllık süreçte iyileşmenin net bir şekilde görüldüğünü, Konak bölgesinde görülen denizatlarının denizin temiz olduğa işaret ettiğini ifade etti.

Öte yandan, su altı çekimlerinde horozbina balığı, deniz çayırları, yengeç ve anemonlar da fotoğraflandı.

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