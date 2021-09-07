HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı!

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı!

07.09.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 44'ünün muvazzaf asker olduğu 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlunun da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı!

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 44'Ü MUVAZZAF ASKER

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7’sinin üsteğmen, 7’sinin teğmen, 41’inin astsubay, 5’inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

SEMİH TERZİ'NİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F. T’nin, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÜLKE GENELİ VERİ HAVUZUYLA 2 BİN 996 DEŞİFRE

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 20 operasyonda 2 bin 996 asker örgüt mensubunun deşifre edildiği, bunlardan 1299'unun tutuklandığı, 405'inin faydalı itirafçı olduğu da kaydedildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNER Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler
2 kız kardeş feci şekilde hayatını kaybetti2 kız kardeş feci şekilde hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.