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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 08:01 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum' da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıları yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Soylu, "ByLock'ta daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

"ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."

Kaynak: AA

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