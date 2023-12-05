HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

05.12.2023 09:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma yapıldı.

12 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliye yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti kararına çarpıcı yorum: 'İntihar girişimi'İYİ Parti kararına çarpıcı yorum: 'İntihar girişimi'
3 büyükşehir için MHP kararı! "Kesinleşti"3 büyükşehir için MHP kararı! "Kesinleşti"
Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 'Mengene-2' operasyonuKumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 'Mengene-2' operasyonu
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
En Çok Okunan Haberler
''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı!

Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.