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İzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

İZMİR Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin kanamasından yaşamını yitiren annesi Durdu Aybal (72), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günü

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)-İZMİR Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin kanamasından yaşamını yitiren annesi Durdu Aybal (72), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Alemşahlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Durdu Aybal, geçen 5 Ağustos'ta evinde aniden fenalaştı. Aybal, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası durumu ağır olan Aybal, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aybal, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aybal'ın ölümü İzmir Orman Bölge Müdürü olan oğlu Şahin Aybal ve diğer yakınları ile sevenlerini yasa boğdu. Aybal için bugün ikindide Alemşahlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl eski İlçe Başkanı Muhammet Toy, Sarıgöl Orman İşletme Müdürü Vedat Uğurlu, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli şube müdürleri ve Aybal'ın yakınları ve sevenleri katıldı. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Aybal'ın cenazesi Alemşahlı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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İzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günüİzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günüİzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günüİzmir Orman Bölge Müdürü Aybal'ın acılı günü

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