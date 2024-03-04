İzmir sosyetesi şokta! Ünlü iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı

2 Mart günü Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen kazada, Rahşan Ertuğrul 35 ER 738 plakalı aracıyla oto yıkamacı Sadık Altıner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Altıner hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ERTUĞRUL TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıner'in cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş kadını Rahşan Ertuğrul, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





