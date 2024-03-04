HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir sosyetesi şokta! Ünlü iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı

İzmir sosyetesi şokta! Ünlü iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı

04.03.2024 17:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Range Rover marka lüks cipiyle motosiklet sürücüsü Sadık Altıner'e çarparak ölümüne sebep olan, tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren iş kadını Rahşan Ertuğrul, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İzmir sosyetesi şokta! Ünlü iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı

2 Mart günü Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen kazada, Rahşan Ertuğrul 35 ER 738 plakalı aracıyla oto yıkamacı Sadık Altıner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Altıner hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW154961_02

ERTUĞRUL TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıner'in cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AW154961_03

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş kadını Rahşan Ertuğrul, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AW154961_04

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boğdu, parçaladı, derin dondurucuya koydu! Arama geçmişi kan dondurduBoğdu, parçaladı, derin dondurucuya koydu! Arama geçmişi kan dondurdu
Gözaltına alınan fenomenler kervanına bir isim daha katıldı! Gözaltına alınan fenomenler kervanına bir isim daha katıldı!
İstanbul için kar ihtimali var mı?İstanbul için kar ihtimali var mı?
Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
En Çok Okunan Haberler
EFT oyununa Maliye'den inceleme

EFT oyununa Maliye'den inceleme

Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Survivor Nagihan diskalifiye olabilir? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler ve şaşırtan teklif

Survivor Nagihan diskalifiye olabilir? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler ve şaşırtan teklif

İstanbul için kar ihtimali var mı?

İstanbul için kar ihtimali var mı?

İstanbul'da '8 adımlı' metro atışması! İmamoğlu davet ederek yanıt verdi

İstanbul'da '8 adımlı' metro atışması! İmamoğlu davet ederek yanıt verdi

O anlarda bir kadın çocuğunu böyle korumaya çalıştı

O anlarda bir kadın çocuğunu böyle korumaya çalıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.