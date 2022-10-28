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İzmir ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

28.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve çevre illerde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma törenleriyle başladı.

İzmir ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

DENİZLİ

Denizli'deki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende Vali Ali Fuat Atik ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

UŞAK

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda, Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar iştirak etti.

AYDIN

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Aldemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

MANİSA

Manisa'da törenler top atışlarıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Vekili Hayri Sandıkçı, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile öteki ilgililer katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk tören

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