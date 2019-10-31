İzmir’da 131 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

İzmir’in Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde 131 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Edilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 78 Suriye, 16 Afgan, 9 Angola, 19 Filistin, 8 Mısır ve 1 Mali vatandaşı olmak üzere toplam 131 yabancı uyruklu şahsı yolculuk hazırlığındayken yakaladı. Ekipler, ayrıca organizatör olduğu değerlendirilen T.V., H.Y., İ.T. ve A.F. isimli şahısları gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda kaçakları taşımakta kullanılan iki aracada el konuldu. Yakalanan 131 göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

