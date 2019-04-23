İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan öğrenciler, şiirler okudu, gösterilerini sundu. 1928 öğrencinin alanda Atatürk silueti oluşturması ise büyük alkış aldı.

İzmir'deki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Alsancak Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na saat 09.30'da, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk bırakmasıyla başladı. Aynı yerde devam eden törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, halkı selamlayarak katıldı. Kutlamalarda çeşitli kamu kurum yöneticileri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Bu arada tören alanına makam aracı yerine bisikletle gelen Tunç Soyer'e kızı Duygu Soyer, eşlik etti.

'BAYRAM OLARAK ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLMESİ ASLA BİR TESADÜF DEĞİL'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu bayramın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aziz milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yılına vasıl olmanın gururunu, coşkusunu ve heyecanını paylaşıyoruz. İstiklali genlerine kodlamış aziz milletimiz, birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenerek, kendisine pranga vurmak isteyenlere İstiklal Harbi ile en ağır karşılığı vererek bu toprakları vatan kılmıştır. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zaferi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değildir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir. Milletimizin duası, kuvvet kaynağı, sınırsız hayali olan çocuklarımız, istikbalimizin en güçlü teminatıdır. Yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimizdir. Mazimizde gelen derinliğimizle bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak olan evlatlarımız, şanlı bayrağımızı ebediyetin göğünde dalgalandıracaktır. Milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında, dünyada ses getirecek başarılara imza atarken hem ülkemize, hem de dünyaya değer katacaklar. Ülkemizi muasır medeniyetler içinde en üst seviyeye taşıma hedefimize ısrarla yürürken, bilimde, sanatta, sporda dünyayla yarışan, her alanda çığır açan bir nesil yetişecek."

'SİZLERİN HAYALLERİ BU ÜLKEYİ YILDIZLARA TAŞIYACAK'

Yahşi, öğretmenlerine yönelik sürdürdüğü konuşmasında şöyle konuştu:

"Evlatlarımıza ufkun ötesini hayal ettiren, kıymetli meslektaşlarım. Çocuklarımıza mazilerinden güç ve ilham almayı, bu topraklara aidiyeti, iyiliği, merhameti, adaleti kalplerine bir nakış gibi işleyeceksiniz. Onlara rüyalarının peşinden gitme cesaretini ve kararlılığını da aşılayacaksınız. Medeniyet kurucu bir nesil yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolculukta evlatlarımız, sizlerin rehberliğinde dünya tarihinde iz bırakan işlere imza atacaklar. Ruhunu uyandırabildiğimiz her çocuk, insanlık için bir rüyayı gerçeğe dönüştürecek. Gözümüzün bebeği sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarını, umudu en güzel rüyası, en büyük zenginliğisiniz. Aklınıza, fikrinize, yüreğinize güveniyoruz. Bu toprakların dünyaya ilham veren maddi ve manevi hazinesine sahip çıkacak, nesiller ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracaktır. Sizlerin hayalleri bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Sizlerin pırıl pırıl yüzlerinde yarının aydınlık Türkiye'sini görüyorum."

ATATÜRK SİLÜETİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Zeyni Hanım Ortaokulu'ndan bedensel engelli Hiranur Aydınar ve Cemil Meriç Ortaokulu'ndan Berke Deniz Bozbalak, günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okudu. Kentteki çeşitli okullardan yaklaşık 3 bin öğrenci, 60 öğretmenin eşliğinde, 'Neşeli çocuklar", 'Hür doğum', '7'den 70 gençlik', 'Bir efsanedir Anadolu' ve 'Türkiyem' gösterilerini sundu. Gösteriler, protokol üyelerinin yanı sıra alanı dolduran İzmirliler tarafından da büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli şarkılar, protokol ve seyirci sırasında oturanları da eğlendirdi. Gösteriler bin 928 öğrencinin alanda, Atatürk silueti ve ay yıldız oluşturmasıyla sona erdi.