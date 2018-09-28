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İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

İZMİR'DE FIRTINA İÇİN KRİZ MASASI KURULDU Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (2)

İZMİR'DE FIRTINA İÇİN KRİZ MASASI KURULDU
Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Kriz merkezinin başında bulunan İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Pazar ve pazartesi etkili olması beklenen fırtınayla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere AFAD kriz merkezinde bir araya geldik. Fırtınayla ilgili ilimizde kamu kurumları, belediye, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma ile askeri birliklere gerekli tedbirleri almış durumda. Pazar gününe gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.
Vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulunan Aydın Memük, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımıza bazı uyarılarımız olacak. Liman başkanlıklarını uyardık. Tekne sahiplerinin kıyıdaki teknelerini karaya çekmeleri ve daha güvenli şekilde karada tutmalarını öneriyoruz. Kamu kurumlarına uyarılar yaptık. Hazırlıklı olmaları gereken talimatları verdik. Vatandaşlarımıza da bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları lazım. Balkonlardaki çatılardaki malzemeleri sağlam ve güvenli hale getirsinler. Vatandaşlarımızın dışarıda, ağaçların altında, duvarların, çatıların dibinde durmamaları gerekir. Kamu kurumlarımız hazır. Görevlerinin başında olacak. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız olası acil bir durumda 112 Acil Yardım, 122 AFAD Yardım, 156 Jandarma Yardım, 155 Polis İmdat telefon hatlarını arayabilirler."

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (2)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (2)

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