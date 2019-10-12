HABER

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 02:54 | Son Güncelleme

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında 2 bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 44 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre, 3 Somali ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi
Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk düzensiz göçmen kadın Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, BMGK'nın 'harekatı durdur çağrısını engelledi!

Rusya, BMGK'nın 'harekatı durdur çağrısını engelledi!

6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi

6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Amerikan üssüne saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü! MSB ve Pentagon'dan açıklama

Amerikan üssüne saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü! MSB ve Pentagon'dan açıklama

MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.