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İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 08:52 | Son Güncelleme

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Durdurulan botta 19'u Filistin, 11'i Kongo, 7'si Orta Afrika ve 6'sı Gabon uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu arada, Karaada açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çeşme Dikili düzensiz göçmen izmir

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