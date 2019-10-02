HABER

İzmir’de, 9 bin şişe sahte içkiye 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir depoda ele geçirilen 9 bin şişe sahte içki ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İzmir’de, 9 bin şişe sahte içkiye 1 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki bir depoda ele geçirilen 9 bin şişe sahte içki ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Kaynaklar'daki Zafer Mahallesi'nde bulunan bir depoda, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen pazartesi günü depoya baskın düzenleyen ekipler, 9 bin şişe sahte rakı, votka, viski ve şarap ile 10 bin şişe kapağı, 1500 boş şişe, 40 bin sahte bandrol ve 15 bin litre kapasiteli 3 tank ele geçirdi.
Operasyon kapsamında C.H., A.K., G.K., Y.R., H.Z., H.L. ve U.Z. gözaltına alındı. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için, deponun dışına kamera sistemi kurup, çevreyi gözetledikleri ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.H. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir’de, 9 bin şişe sahte içkiye 1 tutuklama

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Alime öğretmen, evde eğitim verdiği İsmail’i hayata bağladıAlime öğretmen, evde eğitim verdiği İsmail’i hayata bağladı
Küçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanıKüçükçekmece Gölü'nde "Su samuru" heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.