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  4. İzmir’de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı

İzmir’de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı

15.03.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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İzmir’de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı

İzmir’de, 8-14 Mart arasında yapılan 38 uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, 96 kişiye işlem yapıldı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde 38 operasyona imza attı.

İzmir’de, 8-14 Mart arasında yapılan 38 uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, 96 kişiye işlem yapıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Mart tarihleri arasında kent genelinde 38 operasyona imza attı. Operasyonlarda; 1 kilogram 665 gram esrar, 1 kilogram 247 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 47 adet extacy, 4 bin 498 adet sentetik ecza, 840 TL nakit para, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.
Baskınlar sonucu 96 şüpheliye işlem yapılırken, toplamda 29 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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