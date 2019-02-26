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İzmir'de asker ve polislere FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'de düzenelenen FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenelenen FETÖ/PDY operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 16 muvazzaf subay ve astsubay ile görevdeki 3 polisin de bulunduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı örgüt üyeleri, etkin pişmanlıktan yararlandı. Bu kişilerin verdiği bilgilerle, örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapılan yeni isimler saptandı. Örgütle bağlantıları tespit edilen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla, şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 16 muvazzaf subay ve astsubay ile görevdeki 3 polisin de bulunduğu belirtildi.

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