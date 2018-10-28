İzmir'de binlerce kişi aynı anda zeybek oynadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişi aynı anda zeybek oynadı.

Bayraklı Belediyesi tarafından Smyrna Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 6 bin kişi farklı renklerdeki tişörtleri giyerek önce zeybek oynadı.

Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu.

Kalabalık ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini oluştururken, insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.

Meydanı dolduran binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izledi. Vatandaşların cep telefonlarıyla da kaydettiği etkinliğin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gösterinin ardından yaptığı konuşmada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bu gösterinin emsalinin olmadığını belirten Karabağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılındayız. Sevgili Atatürk'ü kaybettiğimiz yıllardan itibaren Kurtuluş Savaşı öncesi ülkemizi işgal edenler, Atatürk'ümüzden sonra değişik metotlarla yıkmak istediler. Dünyada emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı veren ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun bayramını kutluyoruz. Sevgili Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi kurtarmamış olsaydı ne cami görebilirdik ne ezan duyabilirdik. Sevgili Atatürk sayesinde ezanlar okunuyor, camiler susmuyor ve bayrak inmiyor."

