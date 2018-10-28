HABER

İzmir'de binlerce kişi aynı anda zeybek oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bayraklı ilçesinde binlerce kişi zeybek oynadı - Koreografiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi oluşturuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişi aynı anda zeybek oynadı.

Bayraklı Belediyesi tarafından Smyrna Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 6 bin kişi farklı renklerdeki tişörtleri giyerek önce zeybek oynadı.

Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu.

Kalabalık ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini oluştururken, insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.

Meydanı dolduran binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izledi. Vatandaşların cep telefonlarıyla da kaydettiği etkinliğin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gösterinin ardından yaptığı konuşmada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bu gösterinin emsalinin olmadığını belirten Karabağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılındayız. Sevgili Atatürk'ü kaybettiğimiz yıllardan itibaren Kurtuluş Savaşı öncesi ülkemizi işgal edenler, Atatürk'ümüzden sonra değişik metotlarla yıkmak istediler. Dünyada emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı veren ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun bayramını kutluyoruz. Sevgili Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi kurtarmamış olsaydı ne cami görebilirdik ne ezan duyabilirdik. Sevgili Atatürk sayesinde ezanlar okunuyor, camiler susmuyor ve bayrak inmiyor."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayıPorsuk Çayı'nda tekneli fener alayı
29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri 29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Bayraklı Belediye başkanı hasan karabağ cami ezan Portre Zeybek

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.