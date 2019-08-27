İzmir'de bir eve molotofkokteyli atıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde molotofkokteyli atılan bir evde ufak çaplı yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde bir eve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Evin dışında bulunan merdivene isabet eden molotofkokteyli sebebiyle çıkan ufak çaplı yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

