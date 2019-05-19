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İzmir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 03:17 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde bir kişi, imam nikahlı yaşadığı kadını ve 2 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendisini de ağır yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde imam nikahlı yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren kişi, kendisini de ağır yaraladı.

Seyrekli Mahallesi'ndeki evde Okan K. (29), imam nikahlı yaşadığı Gizem T. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Okan K, pompalı tüfekle önce Gizem T'ye sonra da 2 yaşındaki oğlu K.K'ye ateş etti.

Aynı tüfekle kendisini vuran Okan K, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gizem T. ve K.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gizem T. ve oğlu K.K'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın faili Karakaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

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cinayet kadın Ödemiş

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