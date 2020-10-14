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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir’de faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliden 7’si, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir’de faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliden 7’si, eş zamanlı operasyonla yakalandı. 1 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün kontrolündeki çatışma bölgeleri Suriye ve Irak ile irtibatlı olarak İzmir’de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 Suriye uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7 şüpheli şahıs yakalanırken operasyona ilişkin firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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