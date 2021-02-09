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İzmir’de deniz ulaşımı yeniden başladı

09.02.2021 07:48 | Son Güncelleme:
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İzmir’de etkili olan rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edilen deniz seferleri, İZDENİZ tarafından yapılan açıklama ile yeniden başladı.İzmir’de dün etkili olan fırtına nedeniyle, İZDENİZ tarafından tüm deniz seferlerinin geçici olarak iptal edildiği bildirilmişti.

İzmir’de etkili olan rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edilen deniz seferleri, İZDENİZ tarafından yapılan açıklama ile yeniden başladı.
İzmir’de dün etkili olan fırtına nedeniyle, İZDENİZ tarafından tüm deniz seferlerinin geçici olarak iptal edildiği bildirilmişti. İZDENİZ tarafından yapılan yeni açıklamada ise, “Sayın yolcularımız; Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle birlikte 9 Şubat Salı günü (bugün) Araba vapuru seferlerimiz dahil tüm tarifeli seferlerimiz yapılacaktır. İyi yolculuklar dileriz” denildi.

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