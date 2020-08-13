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İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.

Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.

Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.

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Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.

Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

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