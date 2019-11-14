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İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 00:18 | Son Güncelleme

İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, evinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi 1265 Sokak'ta bulunan bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple Tevfik Ö. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Tevfik Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tevfik Ö.'nün eşi A.Ö. ve oğlu K.Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Buca hayatını kaybetti izmir

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