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  4. İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

İzmir'de evinde içki üretip içtiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesinde oturan Caner Dumanoğlu'nun, evinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde sahte içki üretip içtiği iddia edilen Dumanoğlu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avukat olan Caner Dumanoğlu'nun bir süredir mesleğini yapmadığı, hakkında çeşitli dosyalardan yakalama kararları bulunduğu da öne sürüldü.

(AA)

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izmir sahte içki

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